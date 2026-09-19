Хуситы обвинили Саудовскую Аравию в убийстве мирных жителей при авиаударах по Йемену

За последние недели Саудовская Аравия нанесла 732 авиаудара по северу и центру Йемена с использованием истребителей F-15 и Typhoon, взлетавших с авиабаз Хамис Мушейт и Таиф.
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