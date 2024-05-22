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В Кемерове осужден директор горнодобывающей компании за неуплату зарплаты

В Кемерове осужден директор горнодобывающей компании за неуплату зарплаты

В отделе по работе со СМИ прокуратуры по Кемеровской области – Кузбассу 22 мая сообщили, что мировой судья вынесен приговор бывшему руководителю горнодобывающей организации за совершение преступления по статье «Невыплата заработной платы».

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