В Кемерове осужден директор горнодобывающей компании за неуплату зарплаты

В отделе по работе со СМИ прокуратуры по Кемеровской области – Кузбассу 22 мая сообщили, что мировой судья вынесен приговор бывшему руководителю горнодобывающей организации за совершение преступления по статье «Невыплата заработной платы».
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