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The Times признала лидерство России в мировой гонке БПЛА

The Times признала лидерство России в мировой гонке БПЛА

Россия вышла в лидеры мировой гонки беспилотников, обогнав Украину в производстве и применении FPV-дронов средней дальности и их оптоволоконных модификаций, изменивших ход боевых действий на всей линии фронта протяженностью 1200 км, пишет газета The Times.

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