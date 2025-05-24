The Times признала лидерство России в мировой гонке БПЛА

Россия вышла в лидеры мировой гонки беспилотников, обогнав Украину в производстве и применении FPV-дронов средней дальности и их оптоволоконных модификаций, изменивших ход боевых действий на всей линии фронта протяженностью 1200 км, пишет газета The Times.