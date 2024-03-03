Контрудар ВСУ под Авдеевкой: два котла под Орловкой и «мясорубка» в Бердычах

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Комментарии
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Н
НС
нельзя давать врагу закрепляться и окапываться. Были картинки - завозят готовые бетонные блоки, подгоняют экскаваторы... Всё это должно не использованным попадать сразу к Бандере!  И ещё подальше - к чертям собачьим.
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