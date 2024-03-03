Контрудар ВСУ под Авдеевкой: два котла под Орловкой и «мясорубка» в Бердычах

Войско «генерала- неудача» Тарнавского угодило в ловушку на линии Тоненькое-Орловка-Бердычи В сводке нашего Министерства обороны о ходе проведения специальной военной операции (за период с 24 февраля по 1 марта 2024 г.
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