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Ставка на генетику

Ставка на генетику

Генетический отбор, эмбриональная трансплантология, хромосомный набор уже не просто научные термины, а повседневная работа ГК «Концерн „Покровский”» — одного из крупнейших производителей сырого молока в Краснодарском крае.

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