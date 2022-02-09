Ставка на генетику

Генетический отбор, эмбриональная трансплантология, хромосомный набор уже не просто научные термины, а повседневная работа ГК «Концерн „Покровский”» — одного из крупнейших производителей сырого молока в Краснодарском крае.
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