В Кронштадте с 7 по 8 июня пройдет фестиваль «Фортолёт»

В программе – показательные запуски змеев, мастер-классы и не только В первые выходные лета, 7 и 8 июня, с 12:00 до 18:00 кронштадтский форт «Константин» проведёт седьмой семейный фестиваль воздушных змеев «Фортолёт».
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