Оплату проезда в автобусах по геолокации начали тестировать в Подмосковье

Пилотный проект по оплате проезда с помощью геолокации запустили в Московской области. Оценить нововведение уже могут пассажиры «Мострансавто», которые пользуются маршрутом № 478 «Жуковский — метро „Котельники“».
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