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Натовская многоходовка и тревожный чемодан запугали население Швеции

Натовская многоходовка и тревожный чемодан запугали население Швеции

Стокгольм / РИА Новости Членство Швеции в альянсе окутано тайной, грамотно внедренной в жизнь граждан страны.

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