Тайна древнего Апокалипсиса: в чем причина прекращения жизни на Земле Ольга ВайленкоГруппа ученых из Университета штата Миннесота и других исследовательских учреждений США представила результаты исследования, раскрывающего возможные причины массового вымирания живых организмов на Земле около 500 миллионов лет назад.