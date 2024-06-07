Тайна древнего Апокалипсиса: в чем причина прекращения жизни на Земле Ольга ВайленкоГруппа ученых из Университета штата Миннесота и других исследовательских учреждений США представила результаты исследования, раскрывающего возможные причины массового вымирания живых организмов на Земле около 500 миллионов лет назад.
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