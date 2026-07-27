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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мэверик Картер: «Эго Леброна до конца жизни будет говорить ему, что он способен выйти на площадку»

Деловой партнер Леброна Джеймса Мэверик Картер поделился мыслями о приближении завершения карьеры четырехкратного чемпиона НБА .

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