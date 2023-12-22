Орбан поинтересовался, планирует ли ЕС принять Украину с новыми регионами России

Премьер Венгрии Виктор Орбан, говоря о намерении ЕС начать с Украиной переговоры о вступлении в содружество, задался вопросом, планирует ли союз принимать страну вместе с освобожденными Россией регионами.
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