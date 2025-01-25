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Министерство ЧС очистило от 1 400 кг мазута дно у причала Витязево

Министерство ЧС очистило от 1 400 кг мазута дно у причала Витязево

Министерство чрезвычайных ситуаций России проводит очистку Керченского пролива и акватории Чёрного моря от разливов нефтепродуктов.

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