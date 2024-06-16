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Ракетчики Балтийского флота проводят учения на побережье Финского залива

Ракетчики Балтийского флота проводят учения на побережье Финского залива

В рамках мероприятий боевой подготовки Балтийского флота расчеты береговых ракетных комплексов «Бал» Ленинградской военно-морской базы принимают участие в плановом тактическом учении по нанесению ракетного удара по кораблям условного противника, сообщает МО РФ.

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