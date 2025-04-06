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Новые жертвы: Битцевский маньяк сделал шокирующее признание в колонии

Новые жертвы: Битцевский маньяк сделал шокирующее признание в колонии

Один из самых страшных маньяков в истории России уже давно отбывает наказание. Казалось бы, следователи раскрыли все страшные деяния Александра Пичушкина, известного как «битцевский маньяк», однако душегуб сумел удивить даже после долгой отсидки.

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