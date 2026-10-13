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«Лео уже не тот»: ДиКаприо с голым торсом на пляже раскритиковали в Сети

Леонардо ДиКаприо попал в объективы папарацци на пляже Гавайев: 51-летний актер предстал с голым торсом в шортах свободного кроя, а компанию ему составила 28-летняя возлюбленная — итальянская модель Виттория Черетти в черном бикини.

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