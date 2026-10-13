«Лео уже не тот»: ДиКаприо с голым торсом на пляже раскритиковали в Сети

Леонардо ДиКаприо попал в объективы папарацци на пляже Гавайев: 51-летний актер предстал с голым торсом в шортах свободного кроя, а компанию ему составила 28-летняя возлюбленная — итальянская модель Виттория Черетти в черном бикини.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Н Алиса Фрейндлих в...
- «Любви к России у...
- «Хотелось встать ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым