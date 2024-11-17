Иран анонсировал возобновление переговоров с Европой по ядерной сделке

Тегеран анонсировал возобновление переговоров с Европой по ядерной сделке. С соответствующим заявлением выступил руководитель внешнеполитического ведомства Исламской Республики Иран Аббас Арагчи, информирует ТАСС.
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