Китайская провинция Чжэцзян увеличивает усилия по привлечению иностранных инвестиций

Китайская провинция Чжэцзян продолжит наращивать усилия по улучшению деловой среды, чтобы привлечь больше иностранных инвестиций и стимулировать частный бизнес на фоне мер по содействию местному высококачественному развитию, заявили власти.
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