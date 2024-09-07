Врач Коньков: занятия гимнастикой способствуют выработке эндорфинов

Заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук и заведующий кафедрой терапии с курсом фармакологии и фармации Российского биотехнологического университета Александр Коньков рассказал в интервью изданию «Газета.
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