В сторону Московского региона за сутки летело 512 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 18 октября сообщил мэр Сергей Собянин.
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