Илья Узун после обысков: "Мы уже проходили подобное во времена Плахотнюка"

Первый заместитель председателя Исполнительного комитета АТО Гагаузия Илья Узун утверждает, что обыскивавшие его дом люди проявили „агрессивное и грубое поведение”, а его жена после обысков попала в больницу.
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