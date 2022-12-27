Эксперты спрогнозировали самые востребованные профессии в 2023 году

Сервис для поиска работы и сотрудников «Работа.ру» и сервис автоматизации подбора и обработки резюме «СберПодбор» провели исследование и выяснили, специалисты каких профессий будут самыми востребованными на рынке труда в 2023 и с чем это связано.
Сервис для поиска работы и сотрудников «Работа.ру» и сервис автоматизации подбора и обработки резюме «СберПодбор» провели исследование и выяснили, специалисты каких профессий будут самыми востребованными на рынке труда в 2023 и с чем это связано.
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