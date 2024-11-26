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Ивановские новости

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Ивановское ОБУЗ «Ц ПБ СПИД ИЗ» закупил рекламное время у телеканала за 250 тысяч

Ивановское ОБУЗ «Ц ПБ СПИД ИЗ» закупил рекламное время у телеканала за 250 тысяч

Соответствующий контракт на данный момент приведён в исполнение. Срок – до 28 декабря.Ивановский центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями закупил у телеканала «Барс» услуги за 250 тысяч рублей.

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