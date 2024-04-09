Live: первый запуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» с Восточного

Первый пуск тяжелой «Ангары-А5» с космодрома Восточный, строительство которого завершилось менее 10 лет назад близ города Циолковский в Амурской области, должен состояться в 12:00 по московскому времени (18:00 — по местному) с площадки 1А.
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