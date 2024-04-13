Россиянам объяснили основные причины ощущения боли в сердце после еды

Гастроэнтеролог Кашух: боли в сердце после еды могут быть вызваны гипотензией Гастроэнтеролог Екатерина Кашух объяснила россиянам основные причины, по которым после еды может появиться ощущение боли в сердце.
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