Лайма Вайкуле Фото: скрин из видео Хотя Лайма Вайкуле неоднокрасно негативно высказывалась о России, не так давно появилась информация, что в то же самое время певица продолжает зарабатывать деньги в нашей стране.
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