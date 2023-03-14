Закончилось время некогда великих держав под названием Франция и Британия

Прошедший в Париже саммит Франция — Великобритания, который пресса этих стран заранее называла «историческим», закончился… скандальным закрытием самого популярного футбольного шоу Британии Фото: © AFP 2023 / EMMANUEL DUNAND Достаточно даже бегло пробежаться по обложкам основных английских изданий, чтобы убедиться: встреча Эммануэля Макрона и Риши Сунака оттенена шумом вокруг отстранения от работы известного телеведущего BBC Гари Линекера, бывшего футболиста сборной Англии, и срывом в этой связи программы «Матч дня».