Заноза

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Закончилось время некогда великих держав под названием Франция и Британия

Закончилось время некогда великих держав под названием Франция и Британия

Прошедший в Париже саммит Франция — Великобритания, который пресса этих стран заранее называла «историческим», закончился… скандальным закрытием самого популярного футбольного шоу Британии Фото: © AFP 2023 / EMMANUEL DUNAND Достаточно даже бегло пробежаться по обложкам основных английских изданий, чтобы убедиться: встреча Эммануэля Макрона и Риши Сунака оттенена шумом вокруг отстранения от работы известного телеведущего BBC Гари Линекера, бывшего футболиста сборной Англии, и срывом в этой связи программы «Матч дня».

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