Коротко о важном-99

Старт «Вахте памяти – 2024» дан в Салехарде. Поисковики из отрядов «Ямальский плацдарм», «Карские экспедиции», «Афганец» вместе с единомышленниками из других регионов страны ежегодно ведут поиск, захоронение останков солдат Великой Отечественной, благоустраивают братские могилы.
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