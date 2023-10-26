Донецкий лингвист Теркулов оценил законопроект о борьбе с иностранными названиями

Известный донецкий лингвист, доктор филологических наук Вячеслав Теркулов высказался на тему законопроекта о борьбе с англицизмами в рекламе и названиях товаров, внесенного в среду в Госдуму главой комитета по культуре Еленой Ямпольской и ее соратниками, а также прокомментировал сходные по сути поправки в Градостроительный кодекс.