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Часов Яр новости СВО — Операция по освобождению ВС России города Часов Яр в ДНР — 23.04.2024 г.

Часов Яр новости СВО — Операция по освобождению ВС России города Часов Яр в ДНР — 23.04.2024 г.

Часов Яр новости СВО — Операция по освобождению ВС России города Часов Яр в ДНР — 23.04.2024 г. https://reytin.

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