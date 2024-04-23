Часов Яр новости СВО — Операция по освобождению ВС России города Часов Яр в ДНР — 23.04.2024 г. https://reytin.
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