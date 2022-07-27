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Пройс о неудачах прошлого сезона: «Я пережила очень тяжелые, болезненные моменты. Была в черной дыре и не видела выхода из нее. Даже думала о завершении карьеры»

Немецкая биатлонистка Франциска Пройс высказалась о неудачах прошлого сезона и целях на будущее. В декабре на этапе Кубка мира в Анси спортсменка получила травму ноги, упав с лестницы.

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