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Когда день рождения совпадает с призванием: поздравляем вице-губернатора Елену Воробьёву

Когда день рождения совпадает с призванием: поздравляем вице-губернатора Елену Воробьёву

Удивительно, но есть люди, самим рождением своим угадывающие предназначение в жизни: в День знаний, 1 сентября, отмечает и свой день рождения вице-губернатор Елена Воробьева, в свое время выбравшая профессию учителя.

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