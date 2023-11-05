Во время ремонта автобусной остановки в карельском селе строители обнаружили артефакты эпохи неолита

Археологи нашли интересные артефакты эпохи неолита. Об интересной находке в селе Деревянном Прионежском районе рассказал (и показал) на своей странице известный карельский фотограф и общественник Илья Тимин.
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