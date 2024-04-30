Украина не будет принудительно возвращать мужчин из-за границы

Украина не будет принудительно возвращать мужчин призывного возраста из-за границы. Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в Берлине в интервью украинской службе немецкой медиакомпании Deutshe Welle.
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