В Архангельской области стартует проект по привлечению кадров на предприятия

С сентября в Поморье пройдет цикл мероприятий проекта «Арктика — земля возможностей».С сентября в Поморье пройдет цикл мероприятий проекта «Арктика — земля возможностей».
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