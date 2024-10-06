АвтоВАЗ начал выпускать серийные Niva Sport: мощность удивила

Трёхдверку с номером м657тр763 запечатлели на дорогах общего пользования. Из собственных источников «Мотору» стало известно, что речь впервые идёт о серийном автомобиле, который зарегистрирован в ГИБДД, как Niva Sport с мощностью 144 лошадиные силы! Раньше филиал Lada Sport дорабатывал «Нивы» по упрощенной схеме, то есть в ПТС оставалась мощность 83 лошадиные силы.