«Омск РТС» ищет коллекторов, которые будут выбивать с жителей долги за тепло. Коллекторы будут приходить домой, звонить и писать письма должникам.
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«Омск РТС» ищет коллекторов, которые будут выбивать с жителей долги за тепло. Коллекторы будут приходить домой, звонить и писать письма должникам.