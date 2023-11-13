Заслуженный артист Динахметов вернулся из зоны СВО и устроил концерт

Известный артист Башкортостана, певец и флейтист Радик Динахметов вернулся из зоны специальной военной операции ВС РФ, где он неслужащим добровольцем выполнял задачи в духовом оркестре Башкирской филармонии.
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