Капитан «Атлетико» Коке про Альвареса: «Нужно оставить парня в покое, дать выполнять работу и играть в футболу. Следует перестать его дергать»

Капитан «Атлетико» Коке высказался о ситуации вокруг Хулиана Альвареса . Аргентинский нападающий, который настаивал на уходе из мадридского клуба этим летом, впервые в этом сезоне сыграл в основном составе «Атлетико» – в матче Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (1:2).