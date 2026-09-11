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Царьград

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В реанимациях страны прошла волна случаев септического шока: смертность 24,7%

В реанимациях страны прошла волна случаев септического шока: смертность 24,7%

Врачи говорят о росте случаев септического шока в реанимациях, раскрывают причины устойчивости бактерий, из-за которого сепсис не всегда удается вылечить.

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