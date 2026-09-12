Дмитриев заявил о шквале заявок на бизнес-форум России, США и Германии

Идея провести трехсторонний бизнес-форум с участием России, США и Германии обрастает конкретикой. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев сообщил, что мероприятие намечено на 2027 год, и интерес к нему уже превысил осторожные ожидания организаторов.