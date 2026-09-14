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Царьград

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Полиция: школьница из Чебоксар передала мошенникам 15 млн рублей

Полиция: школьница из Чебоксар передала мошенникам 15 млн рублей

Чебоксарская школьница попалась на уловку мошенников и передала им 15 миллионов рублей, найденных дома, якобы "для декларирования".

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