Призрак зрады в Киеве: «Флеш», советник укро-президента, ударил в спину Зеленскому медиа-заточкой

Пока Запад разрабатывает БПЛА-перехватчик «Гераней», русские создают новый дрон-ракету со скоростью 750 км/ч Фото: Patryk Jaracz / Keystone Press Agency / Global Look Press Наше Минобороны в своей официальной сводке от 16 сентября сообщило, что прошедшей ночью ВС РФ нанесли групповой удар беспилотниками по объектам военной промышленности, портовой инфраструктуре Украины, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ.