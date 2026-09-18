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The Eurasia Daily news agency

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A saboteur who entered Russia on an " exchange " has been detained in Kabardino-Balkaria

A saboteur who entered Russia on an " exchange " has been detained in Kabardino-Balkaria

A native of Ukraine was detained in Kabardino-Balkaria, who, on the instructions of the Security Service of Ukraine (SBU), was supposed to blow up a gas pipeline in the May district of the republic.

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