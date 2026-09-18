A native of Ukraine was detained in Kabardino-Balkaria, who, on the instructions of the Security Service of Ukraine (SBU), was supposed to blow up a gas pipeline in the May district of the republic.
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