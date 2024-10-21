Клетка западных санкций разлетелась в хлам. Российский журавлик снова в облаках

ГРИГОРИЙ ЛЕВИН Один из ведущих экономистов Америки Пол Крэг Робертс в своих размышлениях о глобальных мировых процессах пришёл к парадоксальному выводу: “дураки в Вашингтоне, вместо того чтобы подорвать Россию в интересах гегемонии США, создали себе замену - Россию в качестве мирового лидера”! Это утверждение было бы спорным, если бы не факты, которые приводят разные мировые СМИ.