БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Перспективная система защиты подвижной группировки РВСН бессмысленна, неэффективна и опасна

Перспективная система защиты подвижной группировки РВСН бессмысленна, неэффективна и опасна

8 августа в издании «Армейский сборник» № 8 за 2024 год была опубликована статья «Нейтрализуя быстрый глобальный удар», в рамках которой рассматривается «Перспективная система защиты подвижной группировки РВСН в условиях воздействия средств воздушно-космического нападения противника в обычном оснащении».

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