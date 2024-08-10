Перспективная система защиты подвижной группировки РВСН бессмысленна, неэффективна и опасна

8 августа в издании «Армейский сборник» № 8 за 2024 год была опубликована статья «Нейтрализуя быстрый глобальный удар», в рамках которой рассматривается «Перспективная система защиты подвижной группировки РВСН в условиях воздействия средств воздушно-космического нападения противника в обычном оснащении».