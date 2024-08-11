Пушков: Маск включается не только в американскую, но и в мировую политику

Предприниматель ранее раскритиковал победу Мадуро на выборах президента Венесуэлы Глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков сообщил, что предприниматель Илон Маск включается не только в американскую, но и мировую политику, критически высказываясь о победе Николаса Мадуро на выборах президента Венесуэлы, а также выступая против внедрения «биологических мужчин» в женский спорт.