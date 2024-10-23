Bloomberg: планы Евросоюза отказаться от российского газа находятся под угрозой

Планы Европейского союза отказаться от российского газа к 2027 году находятся под угрозой. По оценкам агентства Bloomberg, хотя в Европе планируют в ближайшие годы отказаться от газа из России, но объемы поставок российского голубого топлива перестали сокращаться.
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