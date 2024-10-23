Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

98 947 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Моргунов
    во всем виновата геометрия- размер гонорара, прямо пропорционален размеру отката, он, окаянный, в процентах оговарива...По каким ценам пр...
  • Владимир Моргунов
    а кто таков этот самый пирожков: поет, пляшет, али сабли глотает, чем может народ потешить. Лучше бы по пузырю подари...По каким ценам пр...
  • Tatyana Fedotova
    Хочешь рассмешить Бога поведай ему о своих планахЗамглавы политбюр...

Bloomberg: планы Евросоюза отказаться от российского газа находятся под угрозой

Bloomberg: планы Евросоюза отказаться от российского газа находятся под угрозой

Планы Европейского союза отказаться от российского газа к 2027 году находятся под угрозой. По оценкам агентства Bloomberg, хотя в Европе планируют в ближайшие годы отказаться от газа из России, но объемы поставок российского голубого топлива перестали сокращаться.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх