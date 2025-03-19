Мбаппе о баннерах про Рабьо и его мать: «Не понимаю, почему говорят о семьях. Если вы напишете плохую статью, я не буду говорить о вашей дочери. Есть границы, которые нельзя пересекать»

На матче 26-го тура Лиги 1 между «ПСЖ» и «Марселем» (3:1) болельщики парижан вывесили оскорбительные баннеры в адрес бывшего игрока клуба Адриена Рабьо, перешедшего в «Марсель», и его матери Вероник, которая также является его агентом.
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