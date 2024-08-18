Из Невы в Петербурге выловили тело мужчины без ног

Накануне днем в Калининском районе Петербурга из реки Невы был извлечен труп мужчины. Как сообщает «Фонтанка» 18 августа, около четырех часов дня очевидец сообщил в полицию о теле, плывущем в сторону Литейного моста.
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