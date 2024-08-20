Трамп заявил, что при победе возьмет к себе на работу Кеннеди-младшего

Бывший президент США Дональд Трамп, который является кандидатом от республиканцев на предстоящих выборах в ноябре, выразил готовность рассмотреть кандидатуру Роберта Кеннеди-младшего для своей администрации, если тот решит выйти из гонки и поддержать его.