Трамп заявил, что при победе возьмет к себе на работу Кеннеди-младшего

Бывший президент США Дональд Трамп, который является кандидатом от республиканцев на предстоящих выборах в ноябре, выразил готовность рассмотреть кандидатуру Роберта Кеннеди-младшего для своей администрации, если тот решит выйти из гонки и поддержать его.
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